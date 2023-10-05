نادي الرجاء الرياضي: “مرحبا بالعالم في المغرب بكل فخر و اعتزاز”

2023-10-05 / 11:55
0

هبة بريس ـ رياضة 

نشر نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم رسالة تهنئة و مباركة لكافة مكونات المملكة المغربية، ملكا و شعبا، بمناسبة نيل بلادنا شرف تنطيم بطولة كأس العالم لسنة 2030.

و كتبت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر عبارة: “مرحبا بالعالم في المغرب” ، مرفقة إياها بصورة تجمع خريطة البلدان الثلاث، المغرب و إسبانيا و البرتغال مع كأس العالم”.

و أضافت صفحة النسور: “بكل فخر واعتزاز، نسعد في نادي الرجاء الرياضي بنيل بلدنا شرف احتضان نسخة 2030 من كأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال🇲🇦🇪🇸🇵🇹💪🏻🦅”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع: نتمنى تنظيم نهائي مونديال 2030 بملعب الدار البيضاء

لقجع: نتمنى تنظيم نهائي مونديال 2030 بملعب الدار البيضاء

2023-10-05 / 13:01
Photo of مونديال 2030.. نائب رئيس الاتحاد البحريني يهنئ المغرب

مونديال 2030.. نائب رئيس الاتحاد البحريني يهنئ المغرب

2023-10-05 / 11:40
Photo of لقجع يفي بوعده الذي قطعه في البرلمان.. الكان و المونديال في المملكة

لقجع يفي بوعده الذي قطعه في البرلمان.. الكان و…

2023-10-05 / 11:16
Photo of محلل تونسي: “الدولة العربية الإفريقية الوحيدة القادرة على تنظيم المونديال هي المغرب”

محلل تونسي: “الدولة العربية الإفريقية الوحيدة القادرة على تنظيم…

2023-10-05 / 11:07
Photo of إعلامي تونسي: “العالم أصبح يعرف المغرب بعد مونديال قطر و سيكتشفون المملكة في 2030”

إعلامي تونسي: “العالم أصبح يعرف المغرب بعد مونديال قطر…

2023-10-05 / 10:42
Photo of إعلامي مغربي في قطر يخرس الدراجي بعد تدوينته الخبيثة بخصوص المونديال

إعلامي مغربي في قطر يخرس الدراجي بعد تدوينته الخبيثة…

2023-10-05 / 10:29

قطر تهنئ المغرب باستضافة مونديال 2030

2023-10-05 / 10:05
Photo of قضية الاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية تطارد رونالدو من جديد

قضية الاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية تطارد رونالدو من…

2023-10-04 / 23:18
Photo of دوري أبطال أوروبا.. توريس يقود برشلونة للفوز على بورتو

دوري أبطال أوروبا.. توريس يقود برشلونة للفوز على بورتو

2023-10-04 / 22:55
Photo of اول تصريح ل”بيدرو سانشيز” حول تنظيم المغرب إسبانيا والبرتغال لمونديال 2030

اول تصريح ل”بيدرو سانشيز” حول تنظيم المغرب إسبانيا والبرتغال…

2023-10-04 / 22:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق