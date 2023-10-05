نادي الرجاء الرياضي: “مرحبا بالعالم في المغرب بكل فخر و اعتزاز”

هبة بريس ـ رياضة

نشر نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم رسالة تهنئة و مباركة لكافة مكونات المملكة المغربية، ملكا و شعبا، بمناسبة نيل بلادنا شرف تنطيم بطولة كأس العالم لسنة 2030.

و كتبت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر عبارة: “مرحبا بالعالم في المغرب” ، مرفقة إياها بصورة تجمع خريطة البلدان الثلاث، المغرب و إسبانيا و البرتغال مع كأس العالم”.

و أضافت صفحة النسور: “بكل فخر واعتزاز، نسعد في نادي الرجاء الرياضي بنيل بلدنا شرف احتضان نسخة 2030 من كأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال🇲🇦🇪🇸🇵🇹💪🏻🦅”.

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