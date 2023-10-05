إعلامي تونسي: “العالم أصبح يعرف المغرب بعد مونديال قطر و سيكتشفون المملكة في 2030”

هبة بريس ـ رياضة

لا حديث في الصحافة العالمية و كبريات القنوات الدولية سوى عن منح الفيفا شرف تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب مناصفة مع كل من إسبانيا و البرتغال.

الإعلام التونسي بدوره تحدث عن الحدث المهم، باعتبار القيمة و المكانة التي تحظى بها البطولة العالمية الأغلى في التاريخ، حيث أن المغرب سيمثل كل قارة أفريقيا و الدول العربية في تنظيم المحفل العالمي.

و في هذا الصدد، صرح إعلامي تونسي في إحدى القنوات المحلية قائلا: “العالم أصبح يعرف المغرب بعد مونديال قطر و الإنجاز التاريخي لكرة القدم المغربية، المليارات من البشر صاروا يعرفون البلد”.

و أضاف المحلل التونسي في بلاطو تلفزي مباشر قائلا: “و العالم ككل سيتكشف المملكة و قدراتها سنة 2030، متأكد المغرب سيقدم أحلى صورة و سيكون في الموعد”.

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