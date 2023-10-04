علامة تشوير وعشق النخلة.. ومقولة “الرُّبْطة زُغْبية”

محمد منفلوطي_هبة بريس

غالبا ما يطرح موضوع تثبيت علامات التشوير بمختلف النقاط والمقاطع الطرقية، الكثير من الاشكالات القانونية، لاسيما إذا تعلق الأمر بترتيب الجزاءات، فغالبا ما يقع المرء في فخ المخالفة إما لغياب علامات التشوير المحددة للسرعة مثلا، أو حجبها أحيانا بأغصان الأشجار، أو سرقتها من قبل البعض، أو تثبيتها بطرق عشوائية…مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة السائقين وعموم مستعملي الطريق، إضافة إلى سقوطهم في فخ المخالفات المجانية التي لاذنب لهم فيها.

صورة اليوم لعلامة تشوير بطعم ” الجار والمجرور”، من أمام محطة القطار بسطات حيث المكان مخصص لسيارات الأجرة الصغيرة، صورة معبرة تحولت إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حين كتبهم أحدهم معلقا: ” التجسيد الموضوعي لمقولة الرُبْطة زُغبية” في إشارة لمتانة العلاقة الغرامية التي تجمع بين النخلة وعلامة التشوير المثبتة بحبل….

كما رأى فيها البعض الآخر، تجسيدا لسياسة ” الترقاع”، التي باتت السمة البارزة هنا بالمدينة، تماشيا ومقولة ” عدِّي بالنَْعالة حتى يجيب الله الصْبَّاط”.

صورة اليوم، تعيد طرح موضوع غياب علامات التشوير بمعظم المحاور الطرقية الاقليمية أو الجهوية، أو حتى حين تثبيتها بطرق غير قانونية أو عشوائية…

وفي هذا الصدد، عبر العديد من مستعملي الممرات الطرقية بإقليم سطات، عن استيائهم من تنامي ظاهرة سرقات علامات التشوير أو تواجدها بشكل معيب، مما يسقطهم في فخ مخالفات السير، هُم في غنى عنها ولا يتحملون مسؤوليتها، مما يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بذلك حتى لا يذهب مواطنون سائقون أبرياء ضحية ممارسات لأشخاص مجهولين قاموا بالسطو على علامات التشوير أو قاموا بإزالتها لأهدافهم الشخصية، او موضوعة بشكل عشوائي كعلامة التشوير المتعلقة بصورة اليوم.

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