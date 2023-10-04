علامة تشوير وعشق النخلة.. ومقولة “الرُّبْطة زُغْبية”

2023-10-04 / 15:30
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

غالبا ما يطرح موضوع تثبيت علامات التشوير بمختلف النقاط والمقاطع الطرقية، الكثير من الاشكالات القانونية، لاسيما إذا تعلق الأمر بترتيب الجزاءات، فغالبا ما يقع المرء في فخ المخالفة إما لغياب علامات التشوير المحددة للسرعة مثلا، أو حجبها أحيانا بأغصان الأشجار، أو سرقتها من قبل البعض، أو تثبيتها بطرق عشوائية…مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة السائقين وعموم مستعملي الطريق، إضافة إلى سقوطهم في فخ المخالفات المجانية التي لاذنب لهم فيها.

صورة اليوم لعلامة تشوير بطعم ” الجار والمجرور”، من أمام محطة القطار بسطات حيث المكان مخصص لسيارات الأجرة الصغيرة، صورة معبرة تحولت إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حين كتبهم أحدهم معلقا: ” التجسيد الموضوعي لمقولة الرُبْطة زُغبية” في إشارة لمتانة العلاقة الغرامية التي تجمع بين النخلة وعلامة التشوير المثبتة بحبل….

كما رأى فيها البعض الآخر، تجسيدا لسياسة ” الترقاع”، التي باتت السمة البارزة هنا بالمدينة، تماشيا ومقولة ” عدِّي بالنَْعالة حتى يجيب الله الصْبَّاط”.

صورة اليوم، تعيد طرح موضوع غياب علامات التشوير بمعظم المحاور الطرقية الاقليمية أو الجهوية، أو حتى حين تثبيتها بطرق غير قانونية أو عشوائية…

وفي هذا الصدد، عبر العديد من مستعملي الممرات الطرقية بإقليم سطات، عن استيائهم من تنامي ظاهرة سرقات علامات التشوير أو تواجدها بشكل معيب، مما يسقطهم في فخ مخالفات السير، هُم في غنى عنها ولا يتحملون مسؤوليتها، مما يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بذلك حتى لا يذهب مواطنون سائقون أبرياء ضحية ممارسات لأشخاص مجهولين قاموا بالسطو على علامات التشوير أو قاموا بإزالتها لأهدافهم الشخصية، او موضوعة بشكل عشوائي كعلامة التشوير المتعلقة بصورة اليوم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اولاد التايمة : الدرك يشن حملة على تجار المخدرات بمحيط المدارس

اولاد التايمة : الدرك يشن حملة على تجار المخدرات…

2023-10-04 / 15:36
Photo of تزوير وثائق فيزا “شنغن” يجر 8 أشخاص للاعتقال

تزوير وثائق فيزا “شنغن” يجر 8 أشخاص للاعتقال

2023-10-04 / 15:15
Photo of الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تستدعي موظفين ورؤساء بجماعة فاس ومقاولين

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تستدعي موظفين ورؤساء بجماعة فاس…

2023-10-04 / 14:14
Photo of انقطاعات الماء بسطات..مكتب onep لم يلتزم بنص البلاغ

انقطاعات الماء بسطات..مكتب onep لم يلتزم بنص البلاغ

2023-10-04 / 14:01
Photo of طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز حوالي 3.5 كلغ من مخدر الكوكايين

طنجة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز حوالي 3.5 كلغ من…

2023-10-04 / 13:16
Photo of بعد تغوُّلها بالشارع العام.. الرصاص يُطارد الكلاب الضالة بسطات

بعد تغوُّلها بالشارع العام.. الرصاص يُطارد الكلاب الضالة بسطات

2023-10-04 / 12:51
Photo of وفاة موقوف كان في ضيافة أمن تطوان

وفاة موقوف كان في ضيافة أمن تطوان

2023-10-04 / 12:05
Photo of محامي لهبة بريس: ” اللجنة الله يكون في عونها فهي مُحاطة بالنطق الملكي” فيديو”

محامي لهبة بريس: ” اللجنة الله يكون في عونها…

2023-10-04 / 11:49
Photo of المغربي عبدالجبار المنيرة ضمن لجنة “نوبل” للطب

المغربي عبدالجبار المنيرة ضمن لجنة “نوبل” للطب

2023-10-04 / 11:21
Photo of صديقي يدشن مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم الرشيدية

صديقي يدشن مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم الرشيدية

2023-10-04 / 10:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق