سلطات البيضاء تقرر ترحيل سوق الدراجات النارية المتواجد بالقريعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورة أكتوبر العادية في جلستين أولاهما هذا الخميس للدراسة و المصادقة على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

و من بين النقاط التي سيصادق عليها المجلس، نجد ترحيل سوق الدراجات النارية المعروف بمنطقة القريعة.

و ستتم الدراسة والتصويت على إجراء مبادلة عقارية بمدرك تتخلى بموجبها جماعة الدار البيضاء عن القطعة الأرضية الجماعية ذات الرسم العقاري عدد 15308/س مساحتها 14705مترا مربعا “SROT” تتواجد فوقها الثانوية التأهيلية محمد السادس بحي طرابلس بمقاطعة الفداء، مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها 17700 مترا مربعا عبارة عن أجزاء تقتطع من الرسوم العقارية عدد 3464/س ، 40282/س ،20178/س، ملك خاص للدولة، والمتواجدة بزاوية شارع نورماندي وشارع القاضي إلياس.

هاته البقعة ستخصص من أجل بناء مرآب عمومي تحت أرضي مع تهيئة ساحة فوقه ،بمقاطعة المعاريف ،وجزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد19092/س لترحيل سوق الدراجات النارية المتواجد بمقاطعة الفداء.

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