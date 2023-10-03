“غياب العدالة المجالية”..العبدلاوي ينتقد مجلس “مورو” ويصف النقاش بالمحتشم

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

انتقد البشير العبدلاوي ، عضو مجلس جهة طنجة- تطوان – الحسيمة ،عن حزب العدالة والتنمية، صباح أمس الاثنين، عقب التصويت على ميزانية مجلس جهة الشمال لسنة 2024، خلال دورة أكتوبر العادية (انتقد) غياب النقاش داخل مجلس الجهة ، مشيرا أن دور المعارضة أضحى محصورا في شخصه .

ووصف عمدة طنجة السابق ، النقاش داخل مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بالمحتشم خصوصا على مستوى اللجان وأنه لايرقى الى مستوى الانتظارات والطموحات.

وسلط العبدلاوي الضوء كذلك على غياب العدالة المجالية لدى مجلس جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، الى جانب غياب الجهة وعدم اظهار مشاريعها والمنجزات ، كما اعتبر العبدلاوي انه من غير المعقول تبرير المجلس إلغاء بعض البرامج بسبب تقليص الميزانية في وقت بلغت فيه مصاريف التنقل والإقامة والإطعام رقما مبالغ فيه بحسب تعبيره .

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