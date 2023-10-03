ضمنهم فيلم “كذب أبيض” المغربي.. هذه الأفلام العربية المرشحة للأوسكار

2023-10-03 / 16:23
0
هبة بريس - القسم الفني

تستعد قائمة من ثمانية أفلام عربية للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتم إعلان جوائز الأوسكار في دورتها الـ96 في 10 مارس من عام 2024.

وتتمثل الافلام العربية في: فيلم “المرهقون” من اليمن، فيلم “إن شاء الله ولد” من الأردن، فيلم “باي باي طبريا” فلسطين، فيلم “جنائن معلقة” من العراق، فيلم “كذب أبيض”من المغرب، ثم فيلم “وداعا جوليا” من السودان، و”فوي فوي فوي” من مصر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكوميدي جاد المالح ينجح في جمع 435 ألف يورو لضحايا الزلزال

الكوميدي جاد المالح ينجح في جمع 435 ألف يورو…

2023-10-03 / 14:14
Photo of أمينوكس يطلق فيديو كليب ” حبيبي “

أمينوكس يطلق فيديو كليب ” حبيبي “

2023-10-03 / 11:26
Photo of حكم نهائي.. البراءة لزوج نانسي عجرم في قضية القت.ل

حكم نهائي.. البراءة لزوج نانسي عجرم في قضية القت.ل

2023-10-02 / 17:04
Photo of رحيل الروائي السوري خالد خليفة

رحيل الروائي السوري خالد خليفة

2023-10-01 / 12:57
Photo of حصريا.. تفاصيل فيلم سينمائي من إنتاج ريدوان و إخراج عمر لطفي

حصريا.. تفاصيل فيلم سينمائي من إنتاج ريدوان و إخراج…

2023-09-30 / 11:05
Photo of جويل تنفي خيانة زوجها لها

جويل تنفي خيانة زوجها لها

2023-09-29 / 21:09
Photo of وفاة “دمبلدور”.. الممثل مايكل غامبون يفارق العالم عن 82 عاما

وفاة “دمبلدور”.. الممثل مايكل غامبون يفارق العالم عن 82…

2023-09-28 / 21:34
Photo of وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر 92 عاما

وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر 92 عاما

2023-09-28 / 17:05
Photo of بعد سخريته منها.. ياسمين عز تعلن مقاضاة الإعلامي نيشان

بعد سخريته منها.. ياسمين عز تعلن مقاضاة الإعلامي نيشان

2023-09-28 / 14:51
Photo of 3,5 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائ

3,5 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائ

2023-09-26 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق