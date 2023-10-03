ضمنهم فيلم “كذب أبيض” المغربي.. هذه الأفلام العربية المرشحة للأوسكار

هبة بريس - القسم الفني

تستعد قائمة من ثمانية أفلام عربية للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتم إعلان جوائز الأوسكار في دورتها الـ96 في 10 مارس من عام 2024.

وتتمثل الافلام العربية في: فيلم “المرهقون” من اليمن، فيلم “إن شاء الله ولد” من الأردن، فيلم “باي باي طبريا” فلسطين، فيلم “جنائن معلقة” من العراق، فيلم “كذب أبيض”من المغرب، ثم فيلم “وداعا جوليا” من السودان، و”فوي فوي فوي” من مصر.

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