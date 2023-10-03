أمينوكس يطلق فيديو كليب ” حبيبي “

2023-10-03 / 11:26
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هبة بريس - القسم الفني

 أطلق الفنان المغربي أمينوكس فيديو كليب أغنيته الجديدة ” حبيبي”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يويتوب، بعد أن تراجع سابقا عن تنزيلها حدادا على أرواح ضحايا زلزال إقليم الحوز.

الأغنية من كلمات وألحان أمينوكس وتوزيع سفيان أزيد، أما الكليب تم تصويره بمدينة الرباط تحت إشراف المخرج عبدالرحمان العلمي.

ونشر أمينوكس مقطعا من الأغنية مع جمهوره ومتتبعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل والصور والفيديوهات ” إنستغرام ” أرفقه بتعليق قال فيه ” كي جاكم “Habibi “.

يشار إلى أن آخر أعمال أمينوكس فيديو كليب “نهار” التي أصدرها الشهر الماضي، حيث تجاوزت الـ 5 ملايين مشاهدة على منصات الفيديوهات يوتيوب.

من جهة اخرى، يشارك أمينوكس في النسخة الثانية من برنامج إكتشاف المواهب الغنائية ستارلايت وهي النسخة التي سيشارك في لجنة تحكيمها إلى جانب كل من أسماء المنور، نعمان لحلو، الدوزي،و حاتم عمور.
 

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