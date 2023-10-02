الجامعة تعلن عن موعد نهائي كأس العرش لكرة القدم النسوية

هبة بريس

أعلنت لجنة تنظيم المنافسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إجراء المباراة النهائية لكأس العرش لكرة القدم النسوية موسم 2021-2022، بين فريقي الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية واتحاد سيدي سليمان شراعة بركان، يوم غد الثلاثاء بملعب الأب جيكو بالدار البيضاء.

وبلغ فريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية المباراة النهائية بفوزه الساحق على فريق رجاء عين حرودة، فيما بلغ فريق اتحاد سيدي سليمان شراعة بركان النهائي بعد الفوز بضربات الجزاء على فريق رجاء أيت أيعزة.

وكان فريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية للسيدات، قد أحرز لقب كأس العرش لموسم 2020-2021، بعد فوزه في المباراة النهائية على سبورتينغ البيضاء.

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