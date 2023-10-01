اسبانيا..13 قــ..ـتيلا في حريق اندلع بملهى ليلي بمدينة مورسيا

2023-10-01 / 18:19
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هبة بريس - متابعة

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع صباح الأحد بملهى ليلي في مدينة مورسيا جنوب شرق اسبانيا الى 13 شخصا على الأقل، وهي حصيلة أكدت السلطات أنها قابلة للارتفاع مع تواصل البحث عن جثث.

وأعلنت خدمات الطوارئ نحو الساعة الثانية بعد الظهر أنه “تم العثور على ستّ جثث جديدة تحت أنقاض الملهى الليلي. وارتفع عدد القتلى إلى ثلاثة عشر. وما زال هناك احتمال للعثور على ضحايا آخرين”.

وأوضح رئيس بلدية مرسية خوسيه باليستا أن الحريق الذي اندلع حوالى الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش ، في الملهى الليلي الواقع في منطقة أتالايا في مرسية، كان “شديدا جدا في الداخل”.

وأضاف أن الإطفائيين وصلوا إلى المكان في الساعة السابعة صباحا، وتمكنوا من إخماد الحريق في غضون ساعة لكن “لا تزال هناك جثث يتعين انتشالها” من تحت الأنقاض، وهي مهمة معقدة نظرا “لخطر الانهيار”.

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