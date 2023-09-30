الصين: أمريكا هي “إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية”

هبة بريس - وكالات

قالت متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة هي “إمبراطورية الأكاذيب” الحقيقية، منتقدًا تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية اتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويا في جهود التلاعب بالمعلومات.

وقال المتحدث إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هو في حد ذاته معلومات مضللة لأنه يحرّف الحقائق والحقيقة، على ما نقلت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية.

وتابع: “في الواقع، الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح فضاء المعلومات العالمي”.

وأضاف أن المركز المعني بوزارة الخارجية الأمريكية الذي أعد التقرير يشارك في الدعاية والتسلل باسم “المشاركة العالمية”، وهو “مصدر للتضليل ومركز قيادة للحرب المعرفية”.

وتتبع المتحدث تاريخ “الأكاذيب الأمريكية”، وذكر من بينها عملية “الطائر المحاكي” التي قامت برشوة وسائل الإعلام والتلاعب بها لأغراض دعائية في حقبة الحرب الباردة.

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