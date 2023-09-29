بينها رحيل ميسي.. 3 أسباب وراء تألق حكيمي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

عبد العزيز أرجدال : هبة بريس

تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي بشكل لافت مع فريقه باريس سان جيرمان في بداية الموسم الكروي الجديد.

واستطاع أشرف حكيمي تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف أخر في أول 7 مباريات لفريقه هذا الموسم، كما أبان اللاعب عن مستوى كبير وبات من أبرز نجوم فريق العاصمة الفرنسية.

ويستعرض معكم موقع “هبة بريس” في هذا التقرير أبرز الأسباب التي تقف وراء تألق حكيمي مع “البياسجي” هذا الموسم :

1 – قدوم إنريكي

شكل قدوم المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى باريس سان جيرمان نقطة مهمة جدا في مسار أشرف حكيمي، بسبب طريقة لعب المدرب السابق لنادي برشلونة والمنتخب الإسباني، حيث منح حرية أكبر لأشرف حكيمي في الملعب.

ويتمتع حكيمي بحرية كبيرة في الملعب منذ قدوم إنريكي، كما أن الأسلوب الجديد لنادي باريس سان جيرمان في الاستحواذ على الكرة والاعتماد على الأطراف أعطى ثقة كبيرة للظهير الأيمن المغربي وطور بشكل كبير من مستواه ورفع من مردوديته.

2 – رحيل ميسي

لقد شكل رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان مكسبا كبيرا لأشرف حكيمي، بعدما حصل أخيرا على فرصة تسديد الكرات الثابتة، التي يتقنها اللاعب، وسبق له أن سجل منها أهدافا مع المنتخب الوطني المغربي.

وحصل حكيمي على فرصة تسديدة كرة ثابتة في كلاسيكو فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا، وقد نجح بالفعل في ترجمتها إلى هدف رائع، ما يجعل رحيل ميسي نعمة لدى أشرف حكيمي بعدما أصبح بدوره خيارا للكرات الثابتة لدى فريقه.

3 – الاستقرار والانسجام

يقضي أشرف حكيمي موسمه الثالث على الوالي مع باريس سان جيرمان، إذ أفاد هذا الاستقرار اللاعب بشكل كبير، بحكم انسجامه الكبير مع لاعبي فريقه.

ويلعب حكيمي بثقة كبيرة في باريس سان جيرمان ويعرف الملاعب والأندية الفرنسية بشكل جيد، كما أنه جاور مدربين مختلفين في النادي على غرار بوتشيتينيو وغالتييه، وبقدوم أشرف حكيمي أصبح اللاعب أكثر حرية في الملعب ما جعله يستفيد من تجربته مع فريقه لتقديم مستويات مميزة هذا الموسم.

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