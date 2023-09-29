مداغ .. اختتام فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف بتوصيات مهمة

هبة بريس - وجدة

اسدل الستار مساء الجمعة 28 شتنبر 2023 على فعاليات الملتقى العالمي للتصوف في نسخته 18، من خلال تنظيم جلسته الختامية التي عرفت حضور شيخ الطريقة القادرية البودشيشية الدكتور مولاي جمال الدين القادري ورئيس مؤسسة الملتقى الدكتور مولاي منير القادري وعدد من المسؤولين والعلماء والأكاديميين والضيوف من داخل المغرب وخارجه.

وتميزت برفع برقية شكر وولاء إلى السدة العالية بالله ،أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، تلاها مدير الملتقى العالمي للتصوف الدكتور مولاي منير القادري بودشيش .

وعرفت هذه الجلسة القاء كلمات ممثلي الوفود المشاركة للعلماء والباحثين من مختلف القارات˓ وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم ومسابقة النص الشعري ومسابقة النص الصوفي˓ وخرج الملتقى بعدد من التوصيات منها :

– الدعوة إلى إنشاء ميثاق قيمي عالمي حول المواطنة الشاملة بصيغتها الكونية التي تراعي خصوصيات المجتمعات المعاصرة، وفق ما تقتضيه أحوال التنوع التي تنبني عليها، ضمن سياق قيمي إنساني تشاركي يضمن التعايش للجميع وفق أساس من الاحترام المتبادل

– ضرورة تطوير قطاع الإعلام بكل أنواعه وأقسامه للانخراط في نشر القيم الدينية والوطنية البانية للتنوع والتعايش، مع ضرورة استثمار منصات التواصل الاجتماعي من أجل خلق حالة من الوعي لدى الشباب وتحليتهم بهذه القيم.

– افساح المجال أكثر للقيم الدينية والوطنية في بناء شخصية المتعلمين في مجال التعليم وفق رؤية متجددة ومستشرفة للآفاق، لما لذلك من آثار على التنمية وانخراط الشباب الإيجابي في بناء المجتمع.

– تعزيز أواصر التعاون بين الطرق الصوفية لتمتين جهودها في توجيه المجتمع وتحليه بالقيم الدينية المؤسسة للتدين الوسطي المعتدل الذي يجمع بين القيم الدينية والوطنية.

– تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على الانخراط الجاد والفاعل في ترسيخ القيم الوطنية عبر مشاريع عملية وواقعية تراعي البعد الوطني والتنموي.

– الإسهام في ألا تصير الأديان أدوات للفرقة وسببا للتمييز بين خلق الله ومبررا لبث خطاب الكراهية في المجتمعات التي باتت متعددة الثقافات والأديان أكثر من أي وقت مضى.

وتخللت هذه الجلسة الختامية وصلات من السماع والمديح الصوفي لمسمعين من داخل المغرب وخارجه، وعرض عدة أشرطة متنوعة منها شريط يوثق لأنشطة الملتقى لهذه السنة.

يشار الى أن هذه الدورة امتدت على مدى سبعة أيام من 23 الى27 من شهر شتنبر الجاري تحت شعار ” اﻟﺘﺼﻮف واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ من أجل تأسيس مواطنة شاملة “.

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