بعد عطلة عيد المولد النبوي.. عطلة أخرى في انتظار التلاميذ
هبة بريس_ الرباط
تفتح المؤسسسات التعليمية غدا السبت أبوابها في وجه تلامذتها بعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف التي تزامنت و12 و14 من ربيع الأول 1455ه، وفقا للبرمجة الوزارية المتعلقة بالعطل المدرسية المتضمنة بالمقرر الوزاري للموسم الدراسي الحالي.
على هذا الأساس، سيكون تلامذة المؤسسات التعليمية من جديد مع عطلة أخرى في أقل من شهر من الآن، والتي ستبتدئ من 15 أكتوبر المقبل، إلى حين 22 أكتوبر 2023، ضمن عطلة الفترة البينية الأولى للموسم الدراسي 2023/2024.
كما ستلي بعد ذلك، عطلة أخرى تتعلق بذكرى المسيرة الخضراء الإثنين 6 نونبر 2023، وعطلة بمناسبة عيد الاستقلال في السبت 18 نونبر 2023، في انتظار عطلة الفترة البينية الثانية التي ستنطلق من الأحد 3 دجنبر 2023 إلى يوم الأحد 10 دجنبر 2023.
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4 تعليقات
كان على الجريدة نشر لائحة عطل السنة الدراسية لاطلاع عليها و هي متوفرة بدل هذا المقال الذي يحي بأن هناك كثرة العطل .
هذه السنة العطل الرسمية لم تتوافق مع العطل البينية لذلك ظهرت عطل كثيرة و متتالية .
مالك انت تابع أصحاب التعليم واقفين لك في الحلق .راهما لي علموك تكتب هذا الملاحظة المقيتة ديالك.سير احسب لك شي حاجة أخرى تنفعك
جميع الموظفين في القطاعات العمومية سيتفيدون من العطل الخاص بالاعياد الوطنية شأنهم شأن قطاع التعليم ،الاكثر من ذلك التعليم هو القطاع الوحيد الذي يشتغل يوم السبت ،عكس القطاعات الأخرى مباشرة بعد صلاة الجمعة تغلق ابوابها الى يوم الاثنين ،للتعليم القطاع الوحيد الذي تحد المنتمين اليه على الساعة 8 في مؤسساتهم ،عكس القطاعات الأخرى .
ربما صاحب المقال يتحامل على نساء ورجال التعليم.
يقراو غي ٣٠ يوم فالسنة ما مطفرينو ما مطفرينو. الدولة. اللورر اللوور