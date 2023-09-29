ليبيا.. النائب العام يأمر بإيداع 4 مسؤولين في درنة السجن
أمر النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في مدينة درنة السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة انجر عنها وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.
والمسؤولون الأربعة هم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، مؤكدا بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وفي وقت سابق أكدت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.
وأضافت أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر.
وقالت إن الفيضانات خلفت ما لا يقل عن 4255 قتيلا فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح.
10 تعليقات
حفتر هو المسؤول الأول الذي يجب معاقبته بالسجن..
ليبيا تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الفيضانات..
على الدول التضامن والتعاون مع ليبيا الشقيقة..
المسؤولين الليبيين افسدوا ليبيا ويجب عزلهم عن مهامهم..
يحيا القضاء النزيه الليبي ..
الحكومة الليبية تتحمل كامل مسؤوليتها في ما يقع
اللهم الطف بنا وبإخواننا المسلمين في كل مكان ..
انقسامات داخل الحكومة الليبية كشف عدة اختلالات في الأزمة التي تعيشها ليبيا..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى الكلام..
لل حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.التقصير في المهام الموكلة إليهم ..