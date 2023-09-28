مجموعة صناعة الطيران الإسبانية “أسيتوري” تستقر في المغرب

هبة بريس

أعلنت المجموعة الإسبانية لصناعة الطيران “أسيتوري”، اليوم الخميس، عن استقرارها في المغرب، من خلال شراء الشركة المغربية “غوام إندستري”.

وقالت المجموعة الإسبانية في بلاغ لها، نشر على الشبكة الاجتماعية “أبرمت مجموعة أسيتوري عملية شراء رسمية لـ GOAM Industrie، وهي شركة مصنعة لمكونات المحركات موجودة في ميدبارك بالدار البيضاء، ومتخصصة في تصنيع قطع غيار التوربينات ومحركات الطائرات”.

وأضافت أن عملية الشراء هذه تمثل مرحلة جديدة في مسلسل تدويل (أسيتوري) وهدفها المتمثل في زيادة قدراتها التكنولوجية والصناعية في مجال الطائرات التي تخدم الشركات المصنعة لمحركات الطائرات الرئيسية، مثل سافران ورولز رويس وجنرال إليكتريك وبرات أند ويتني.

كما ستوفر عملية الشراء للمجموعة الإسبانية “الموارد التكنولوجية والصناعية اللازمة لتوسيع مجموعة المنتجات والخدمات التي تقدمها Aeroengines للسوق الدولية”.

وهذه هي العملية الثانية من هذا النوع التي تقوم بها شركة أسيتوري، بعد الاستحواذ في نهاية العام الماضي على شركة Malichaud Atlantique، وهي شركة أخرى عاملة في هذا القطاع.

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