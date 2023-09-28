بعد سخريته منها.. ياسمين عز تعلن مقاضاة الإعلامي نيشان

2023-09-28 / 14:51
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هبة بريس - القسم الفني

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين عز عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد الإعلامي اللبناني نيشان، على خلفية سخريته منها في “منتدى الإعلام” في دبي لتأخرها عن حضور الندوة.

وعبر حسابها في موقع “فيسبوك” قالت ياسمين عز: “انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى”.

وأضافت: “بناءً عليه، لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء إلى شخصي في غيابي وبشكل علني مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقةً مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل مَن تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم”.

وتابعت “وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية”.

وكانت ياسمين عز قد تأخرت عن موعد الندوة التي كان مقرراً أن تحضرها مع الإعلامي اللبناني نيشان في المنتدى، ما دفع الأخير لرفض اعتذارها، فغادرت القاعة ليواصل نيشان الجلسة، ويسأل الحضور عن سبب تغيّب ياسمين عز في رأيهم، فتجيبه إحدى الحاضرات: “لتصنع تريند”، ويردّ عليها نيشان ساخراً: “المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرّح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع، بس هي أكيد عم بتحضّر لصوتها الشتوي”.

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