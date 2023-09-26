” يوسف السفري” يقدم استقالته من تدريب نادي قطر

2023-09-26 / 20:32
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هبة بريس _ و م ع

قدم المدرب المغربي يوسف السفري، صباح اليوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، استقالته من منصبه مديرا فنيا لفريق كرة القدم الأول لنادي قطر الرياضي.

ونشر النادي بيانا مقتضبا، اليوم الثلاثاء، على موقعه الرسمي تحت عنوان “شكرا يوسف”، قال فيه “قبلت إدارة نادي قطر طلب المدرب يوسف السفري بعدم الاستمرار في إدارة الجهاز الفني للفريق الأول” للموسم 2023 – 2024 . وأضاف البيان أن هذه الخطوة “جاءت بعد سلسلة من النتائج الغير مرضية كان آخرها الخسارة أمام نادي السد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد صمن منافسات دوري نجوم اكسبو “.

وأشار البيان في الوقت ذاته إلى أن السفري الذي أشرف على تدريب نادي قطر في السنوات الثلاث الأخيرة، قد “حقق نتائج جيدة في مناسبات متفرقة”.

وأعربت إدارة النادي عن متمنياتها للمدرب بالنجاح والتوفيق في مسيرته المهنية المستقبلية.

ولم تعلن إدارة النادي عن اسم المدرب البديل الذي سيقود الفريق في المواجهة المقبلة أمام العربي بعد غد الخميس لحساب الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم إكسبو)

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