ماكرون يقرر سحب فرنسا قواتها وإعادة سفيرها من النيجر

2023-09-24 / 20:19
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هبة بريس - وكالات

قررت فرنسا إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة، حسبما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد خلال مقابلة تلفزوينة .

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية، الأحد: “قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر” مشيرا الى إن سفير بلاده في النيجر سيعود “في الساعات المقبلة” إلى فرنسا.

أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر “في الأسابيع والأشهر المقبلة”، على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام الجاري”.

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