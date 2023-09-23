البنين.. مصرع 34 شخصا وإصابة 20 آخرين في حريق داخل مستودع للوقود

2023-09-23 / 21:39
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هبة بريس - وكالات

لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بحروق، اليوم السبت، جراء حريق اندلع في مستودع للوقود المهرب بجنوب البنين قرب الحدود مع نيجيريا، حسب ما أفاد أفاد وزير الداخلية الحسن سيدو.

وقال سيدو في تصريح للصحافة إن “حريقا خطيرا اندلع هذا الصباح بمدينة سيمي بودجي، وقد سجلنا للأسف 34 قتيلا بينهم رضيعان”، مشيرا الى أن “سبب الحريق هو الوقود المهرب”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن 20 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات، بعضهم حالته خطيرة.

ويعد تهريب الوقود في نيجيريا، المنتج الرئيسي للنفط والغاز، من الأمور الشائعة على طول حدودها، خصوصا مع إبقاء الحكومة على الدعم للمحافظة على انخفاض أسعار البنزين.

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