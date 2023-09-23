إعصار “دانيال” دمّر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة

هبة بريس - وكالات

قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حسين سويدان، اليوم السبت، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات تقدر بحوالي 70%، فيما بلغت في الطرق العامة حوالي 50%.

وأنهت اللجنة الفنية لحصر الأضرار في ليبيا، المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، أمس الجمعة، أعمال حصر الأضرار في شبكة طرق المنطقة الشرقية، والناتجة عن إعصار “دانيال”، وما رافقه من فيضانات وسيول، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأكد سويدان “انهيار 11 جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة”.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، وفق منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على “فيسبوك”.

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