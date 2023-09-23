رونالدو: “سأواصل اللعب حتى تخبرني ساقي أنني انتهيت”

هبة بريس - وكالات

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على الفوز المثير بنتيجة 4/3 على الأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال كريستيانو بعد المباراة: “لعبنا مباراة جيدة، نحن سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه منافسا قويا ورائعا، الجمهور ساعدنا”.

وأضاف: “أستمتع بكرة القدم، والأهم فوز الفريق بالنسبة لي، ما زالت لدي الرغبة بتقديم المزيد وتسجيل الأهداف”.

وتابع هداف الدوري السعودي: “لم أنته بعد، ما زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت”.

وبسؤاله عن اليوم الوطني السعودي، قال رونالدو: “أعتبر نفسي واحدًا من الشعب السعودي، أحببت هذا البلد، الناس طيبون هنا”.

وختم نجم النصر: “كما قلت من قبل هذا بلد رائع، والدوري الآن أصبح على أعلى مستوى في ظل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، وكرة القدم في تطور مستمر، والشعب السعودي المذهل يستحق ذلك”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0