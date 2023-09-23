رونالدو: “سأواصل اللعب حتى تخبرني ساقي أنني انتهيت”
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على الفوز المثير بنتيجة 4/3 على الأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.
وقال كريستيانو بعد المباراة: “لعبنا مباراة جيدة، نحن سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه منافسا قويا ورائعا، الجمهور ساعدنا”.
وأضاف: “أستمتع بكرة القدم، والأهم فوز الفريق بالنسبة لي، ما زالت لدي الرغبة بتقديم المزيد وتسجيل الأهداف”.
وتابع هداف الدوري السعودي: “لم أنته بعد، ما زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت”.
وبسؤاله عن اليوم الوطني السعودي، قال رونالدو: “أعتبر نفسي واحدًا من الشعب السعودي، أحببت هذا البلد، الناس طيبون هنا”.
وختم نجم النصر: “كما قلت من قبل هذا بلد رائع، والدوري الآن أصبح على أعلى مستوى في ظل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، وكرة القدم في تطور مستمر، والشعب السعودي المذهل يستحق ذلك”.