وفاة الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

توفي اليوم الجمعة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو في سن الـ 98، والذي كان يُعتبر زعيما تاريخيا للحزب الشيوعي وداعما للبناء الأوروبي.

أشادت الساحة السياسية في إيطاليا بابن مدينة نابولي، الذي ولد في عهد موسوليني في 29 يونيو 1925 وشهد العديد من الحكومات كرئيس للبلاد.

وأشاد رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، بالالتزام الأوروبي للعضو السابق في برلمان ستراسبورغ الذي قاد “معارك مهمة من أجل التنمية الاجتماعية والسلام والتقدم في إيطاليا وأوروبا”.

وفي برقية تعزية لزوجته، أعرب البابا فرانسيس، أثناء زيارته لمرسيليا، عن امتنانه للرجل الذي كرّس حياته السياسية للحفاظ على “وحدة وتلاحم” بلاده.

جورجيو نابوليتانو تولى منصب الرئاسة الإيطالية في عام 2006 واستمر في هذا المنصب حتى عام 2015، حيث كان يعتبر من ضامني الاستقرار في إيطاليا على مدى سنوات عديدة.

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