بالفيديو.. فيصل فجر يتألق بهدف رائع أمام أبها في الدوري السعودي
تألق الدولي المغربي فيصل فجر بهدف رائع في المباراة التي فاز فيها فريقه الوحدة على ضيفه أبها بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع السابع من الدوري السعودي.
ووقع فجر الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 بطريقة رائعة، علما أنه صنع الهدف الثاني في الدقيقة 24.
هدددددف!⚽
فيصل فجر يضيف الهدف الثالث للوحدة⚽️⚽️⚽️
الوحدة 3 × 0 أبها#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_أبها | #SSC pic.twitter.com/N7HqUjxTG6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
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