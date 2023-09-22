بالفيديو.. فيصل فجر يتألق بهدف رائع أمام أبها في الدوري السعودي

تألق الدولي المغربي فيصل فجر بهدف رائع في المباراة التي فاز فيها فريقه الوحدة على ضيفه أبها بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع السابع من الدوري السعودي.

ووقع فجر الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 بطريقة رائعة، علما أنه صنع الهدف الثاني في الدقيقة 24.

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