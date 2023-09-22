لبؤات الأطلس ينهزمن وديا أمام زامبيا بهدفين لصفر

هبة بريس ـ رياضة

في أول ظهور لهن بعد مونديال أستراليا و نيوزيلندا، فشلت لبؤات الأطلس في تحقيق الانتصار أمام منتخب زامبيا بعدما انهزمن بهدفين لصفر.

و لم تتمكن رفيقات غزلان الشباك من تحقيق الفوز في المباراة الودية أمام الزامبيات في مقابلة احتضنها ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء.

و تمكنت اللاعبة الزامبية باربارا باندا من تسجيل هدفي المنتخب الضيف، اولهما عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني من المقابلة.

و سيواجه المنتخب المغربي النسوي نظيره الزامبي مرة ثانية يوم الثلاثاء القادم استعدادا للاستحقاقات القادمة.

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