فتح استثنائي لمعبر “زوج بغال” البري بين المغرب والجزائر

2023-09-22 / 10:45
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هبة بريس - وجدة

قامت السلطات الجزائرية بتنسيق مع نظيرتها المغربية يوم الاربعاء 20 شتنبر الجاري، بتسليم 50 شخصا للسلطات المغربية عبر المعبر البري المغلق”زوج بغال” حيث تم فتحه استثنائيا.

وحسب مصدر حقوقي، حيث تم تسليم حوالي 50 شخصا عبر ثلاث دفعات من طرف السلطات الجزائرية عبر الممر البري، منهم الشباب الموقوفين المرشحين للهجرة وشباب اليد العاملة بالقطر الجزائري الذي انتهت مدة إقامتهم ومنهم من قضى محكومية السجن وصلت حد 9 سنوات في عدة ملفات.

وبعد استكمال الإجراءات الإدارية من طرف السلطات المغربية، تم إطلاق سراحهم للعائلات التي قدمت من عدة مدن مغربية.
وافاد نفس المصدر، ان العديد من الشباب لا زالو محتجزين بعدة مراكز في انتظار إجراءات الترحيل.

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