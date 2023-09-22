سفيان البقالي يتبنى رياضيا طفلا من الحوز فقد والديه في الزلزال

2023-09-22 / 11:12
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هبة بريس ـ رياضة 

أعلن البطل العالمي سفيان البقالي المتخصص في ألعاب القوى عن مبادرة إنسانية نبيلة من خلال تبنيه رياضيا لطفل يتيم فقد والديه معا في زلزال الحوز.

و استطاع البطل سفيان البقالي التوصل لهوية الطفل مصطفى عن طريق الدكتورة و الفاعلة الجمعوية ضحى حميد الله التي قامت بعمل جبار طيلة الأيام الماضية من خلال تنقلها لعدد من الدواوير بالأقاليم المتضررة لتقديم الدعم الطبي و النفسي للمتضررين و خاصة الأطفال.

الدكتورة ضحى و بتواصلها مع البطل العالمي البقالي، أعدا مفاجأة للطفل مصطفى في يوم عيد ميلاده، حيث أعلن سفيان عن تكفله و تبنيه رياضيا للطفل اليتيم و إلحاقه بالمركز الذي يتدرب فيه خاصة في ظل عشقه للعدو الريفي ليكون إن شاء الله بعد سنوات مشروع بطل جديد.

مبادرة سفيان و ضحى و غيرهم الكثير من أبناء هذا الوطن تجعلنا نفتخر كمغاربة بمملكتنا، ملكا و شعبا، الكل تضامن و عبر عن إخلاصه و حبه لهذا المغرب العظيم بعفوية و روح مسؤولية و مواطنة أبهرت العالم جميعا، فشكرا للبطل سفيان و لكل من ساهم في أي مبادرة من هذا القبيل.

*الصورة من الأرشيف

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