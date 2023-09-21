بعد وفاة والدها ب 5 أشهر.. وفاة والدة دينا الشربيني

2023-09-21 / 11:13
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هبة بريس - القسم الفني

غادرت إلى دار البقاء يوم أمس الأربعاء، والدة الفنانة المصرية دينا الشربيني، بعد 5 أشهر فقط من وفاة والدها.

وأعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور خبر الوفاة قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة ليلى السيد عبدالله التمامي والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوا”.

وفي سياق منفصل، عرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم “تاج” الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وتعود القصة والسيناريو والحوار لتامر حسنى والإخراج لسارة وفيق.

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