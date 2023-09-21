ميراوي: “أنا قريت في فرنسا و لكن ولادي علمتهم الإنجليزية و الإسبانية”

2023-09-21 / 11:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أمس الأربعاء مستجدات الدخول الجامعي الجديد.

و خلال تقديمه لمستجدات القطاع، تطرق الوزير ميراوي لموضوع اللغات الأجنبية المعتمدة خاصة في ظل الحديث عن توجه المغرب لتعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى عوض الفرنسية.

ميراوي أجاب قائلا: “مايمكنش نجيو و نلغيو الفرنسية، عندنا محيط كيفرض علينا نتكلمو الفرنسية باش نتواصلو، و كذلك عندنا الإنجليزية، و عوض ما نلغيو شي لغة غانزيدو نتعلمو لغات أخرى إضافية باش نتميزو”.

و أضاف ميراوي: “أنا قريت في فرنسا، لكن ولادي تعلمو و كيتكلمو باللغة العربية و اللغة الإسبانية و الإنجليزية، و الحلم ديالي أن ولاد المغاربة كاملين يتعلمو الفرنسية و الإنجليزية و علاش لا حتى الإسبانية و الصينية و لغات أخرى”.

تفاصيل أوفى في المقطع التالي:

 

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