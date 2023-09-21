ميراوي: “الحلم ديالي أن ولاد المغاربة يتكلمو عدد من اللغات الأجنبية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أمس الأربعاء مستجدات الدخول الجامعي الجديد.

و أبرز ميراوي في مداخلة له بأن الموسم الجامعي الجديد سيشهد إطلاق مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتسريع التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي، من خلال تفعيل منصات رقمية جديدة.

و أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن حلمه أن يتكلم المغاربة عديد اللغات الأجنبية الحية، و قال: “الحلم ديالي اليوم أن ولاد المغاربة يتكلمو عدد من اللغات بحال العربية و الفرنسية و الإنجليزية”.

و أضاف ميراوي في ذات المداخلة: “و علاش لا ما يتعلموش حتى الإسبانية و الصينية و لا شي لغات أخرى”، مضيفا بأن طبيعة المغرب تفرض علينا تعلم عدد من اللغات الأجنبية إلى جانب الفرنسية و منها الإنجليزية على وجه الخصوص و هو ما تعكف عليه عدد من المؤسسات التعليمية ببلادنا.

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