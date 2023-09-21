الوداد يخوض مباراته الأخيرة محليا بمركب محمد الخامس قبل إغلاقه

هبة بريس ـ رياضة

يواجه فريق الوداد الرياضي خصمه الشباب السالمي مساء اليوم و بالضبط بداية من الساعة الثامنة بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية.

الوداد سيخوض آخر مواجه محلية له بهذا المركب الرياضي الشهير بتسمية “سطاد دنور” قبل إغلاقه للإصلاحات، علما أنه سيخوض مباراته المقبلة أمام حوريا كوناكري الغيني لعصبة الأبطال بذات الملعب الأسبوع المقبل.

و قررت سلطات الدار البيضاء إغلاق مركب محمد الخامس للخضوع للإصلاحات ليصبح جاهزا لاحتضان المنافسات القارية و الدولية التي ترشح لها المغرب، و سيتم إغلاق دونور حسب “سونارجيس” و مجلس المدينة بداية من آخر الشهر الحالي.

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