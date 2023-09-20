تخريب أكثر من 40 قبرا يهوديا في شرق ألمانيا

2023-09-20 / 22:37
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هبة بريس

تعرض أكثر من 40 قبرا يهوديا قديما للتخريب على أيدي مجهولين في شرق ألمانيا، وفق ما ذكرت الشرطة الألمانية، الأربعاء، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وقالت شرطة ديسو-روسلو إن أكثر من 40 قبرا يهوديا تم تخريبها في كوثن، “عن طريق قلب لوحات القبور بشكل خاص”.

وتعتقد الشرطة أن أعمال التخريب قد ارتكبت بين الجمعة والثلاثاء في الجزء اليهودي من هذه المقبرة.

وتبحث السلطات عن “أي شخص يمكنه تقديم معلومات عن المشتبه بهم المحتملين”.

وازدادت الجرائم المعادية للسامية بشكل مطرد في ألمانيا في السنوات الأخيرة.

وحظرت الحكومة، الثلاثاء، مجموعة تسمى “Hammerskins Germany” التي تروج لـ “نظرية عنصرية تستند إلى العقيدة النازية”، وذلك خلال حملة دهم واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

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