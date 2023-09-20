ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا أمام أونيون برلين

2023-09-20 / 22:24
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هبة بريس _ رياضة

.حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا (1-0) على حساب ضيفه أونيون برلين الألماني، مساء اليوم الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأجبر أونيون برلين مضيفه ريال مدريد الإسباني على الانتظار حتى اللحظات الأخيرة ليحسم مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما وقّع الإنجليزي بيلينغهام على هدف اللقاء الوحيد 90+4.

وجرب ريال مدريد التسجيل بعدة طرق فهدد مرمى منافسه 30 مرة لكن سوء الحظ تارة وتألق الدنماركي رونو حارس أونيون برلين تارة منعه من حسم المواجهة مبكرا

وبهذا الانتصار يتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل أونيون برلين المجموعة بدون نقاط.

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