سانشيز: الترشح المشترك لمونديال 2030 “مشروع قوي وطموح”

2023-09-20 / 11:52
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هبة بريس

أكد رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن الترشح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 يشكل “مشروعا قويا وطموحا”.

وقال رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي، عقب اجتماع عقده الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إن إسبانيا تعمل بمعية البرتغال والمغرب من أجل تقديم ترشيح متين لكأس العالم 2030.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن هذا الترشح المشترك يشكل “مشروعا طموحا يحمل قيما إيجابية”.

وأكد: “نحن نعمل بفكرة واضحة: كرة القدم هي رياضة ذات أهمية عالمية يمكنها نقل القيم الاجتماعية الإيجابية”.

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