“سان جرمان” يحسم موقعته مع دورتموند

2023-09-19 / 22:58
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هبة بريس _ رياضة

حسم باريس سان جرمان الفرنسي ما اعتبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 الثلاثاء في المجموعة السادسة التي شهدت تعادل سلبي مخيب لميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل الإنكليزي العائد الى المسابقة بعد غياب طويل.

حسم باريس سان جرمان الفرنسي ما اعتبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 الثلاثاء في المجموعة السادسة التي شهدت تعادل سلبي مخيب لميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل الإنكليزي العائد الى المسابقة بعد غياب طويل.

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