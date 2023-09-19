“ألفاريس” يهدي السيتي الانتصار في مستهل حملته

هبة بريس _ رياضة

بدأ مانشستر سيتي الإنكليزي حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي لأوّل مرة في تاريخه، بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1 بفضل ثنائية الأرجنتيني خوليان ألفاريس الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأظهر سيتي مجدداً هذا الموسم أنه مرشّح فوق العادة للمنافسة على رباعية تاريخية والحصول أولاً على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة الى ثمن النهائي في ظل وجود يونغ بويز السويسري ولايبزيغ الألماني اللذين تواجها الثلاثاء وعاد الأخير منتصراً من ملعب منافسه 3-1 قبل أن يستضيف بطل الدوري الممتاز في الجولة الثانية في 4 أكتوبر.

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