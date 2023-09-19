دوري أبطال أوروبا.. طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

2023-09-19 / 14:30
0
هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة الإيطالية يوم الثلاثاء بأن أحد مشجعي لنيوكاسل تعرض للطعن ليلة الثلاثاء في ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنجليزي ومضيفه ميلان في دوري أبطال اوروبا.

وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة المشجع ليست خطيرة وأن “عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء”.

وأضاف “اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا”.

وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان “الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماسك يلمح إلى فرض رسوم “طفيفة” على مستخدمي منصة “إكس” 

ماسك يلمح إلى فرض رسوم “طفيفة” على مستخدمي منصة…

2023-09-19 / 10:51
Photo of عودة الاشتباكات المسلحة في السودان و حرق مباني حكومية في العاصمة

عودة الاشتباكات المسلحة في السودان و حرق مباني حكومية…

2023-09-19 / 10:31
Photo of ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

2023-09-19 / 09:51
Photo of فرنسا.. علامة الصلاة على جبهة شاب تحرمه من ولوج سلك الشرطة

فرنسا.. علامة الصلاة على جبهة شاب تحرمه من ولوج…

2023-09-18 / 21:04
Photo of الصين ستحظر الملابس “المؤذية لمشاعر” الأمّة

الصين ستحظر الملابس “المؤذية لمشاعر” الأمّة

2023-09-18 / 20:37
Photo of أوكرانيا.. الحكومة تقيل نواب وزير الدفاع

أوكرانيا.. الحكومة تقيل نواب وزير الدفاع

2023-09-18 / 18:26
Photo of هزة أرضية تضرب جنوب العاصمة الجزائر

هزة أرضية تضرب جنوب العاصمة الجزائر

2023-09-18 / 17:06
Photo of وزير الصحة الليبي: البحر ما زال مليئا بالجث.امين بعد الإعصار

وزير الصحة الليبي: البحر ما زال مليئا بالجث.امين بعد…

2023-09-18 / 10:56
Photo of الجزائر.. توقيف مشتبه بإضرامهما النار في غابات بجاية

الجزائر.. توقيف مشتبه بإضرامهما النار في غابات بجاية

2023-09-18 / 10:05
Photo of زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط إيطاليا

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط إيطاليا

2023-09-18 / 09:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق