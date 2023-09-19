دوري أبطال أوروبا.. طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

هبة بريس - وكالات

أفادت الشرطة الإيطالية يوم الثلاثاء بأن أحد مشجعي لنيوكاسل تعرض للطعن ليلة الثلاثاء في ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنجليزي ومضيفه ميلان في دوري أبطال اوروبا.

وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة المشجع ليست خطيرة وأن “عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء”.

وأضاف “اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا”.

وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان “الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي”.

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