عودة الاشتباكات المسلحة في السودان و حرق مباني حكومية في العاصمة

2023-09-19 / 10:31
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هبة بريس ـ متابعة

بعد أن هدأت الأوضاع لأيام في السودان، يبدو أن الوضع سيتأزم من جديد بعد اشتباكات مسلحة و عنيفة وقعت يوم أمس و كذلك اليوم في عدد من مدن البلاد.

و حسب ما أعلنته وكالات أنباء دولية، فقد شهدت مدينة بورتسودان اشتباكات بين الجيش السوداني وعناصر ميليشيا قبلية، في أول مواجهة مسلحة تشهدها المدينة الساحلية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما التهمت ألسنة اللهب مبان شهيرة في العاصمة الخرطوم أبرزها البرج الذي يضم مقر ومكاتب شركة النيل، كبرى شركات النفط في البلاد، كما تم إحراق عدد من المباني الحكومية.

هذا و تجدر الإشارة إلى السودان يشهد منذ 15 أبريل الفائت معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

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