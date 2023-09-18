اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الأمن يشهر السلاح لإيقاف جانح بوادي زم

2023-09-18 / 22:01
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هبة بريس _ خريبكة

علم ان مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، اضطر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة.

المعطيات المتوفرة تقول أن الشاب كان في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرَّض أمن وسلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة سلاح أبيض.

وأكدت مصادر جيدة الإطلاع أن الجانح رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة تجاه عناصر الدورية، وهو ما اضطر مفتش شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر وتوقيفه وحجز السكين الذي كان بحوزته

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‫8 تعليقات

  6. هناك إنفلات أمني أحيانا مما يشجع اللصوص بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض..

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