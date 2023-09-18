جامعة ابن زهر بأكادير تواكب الطلبة المتضررين من تداعيات زلزال الحوز

هبة بريس

عبأت جامعة ابن زهر بأكادير كافة الوسائل المتاحة لمواكبة الطلبة المتضررين من تداعيات الهزة الزلزالية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة يوم 8 شتنبر الجاري.

وتأتي هذه المواكبة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى توفير المواكبة والدعم للمواطنين المتضررين من تداعيات الهزة الزلزالية، وكذا بناء على المذكرة الوزارية رقم 730/01 المؤرخة يوم 11 شتنبر 2023.

ودعت جامعة ابن زهر في هذا الصدد عمداء ومديري المؤسسات التابعة لها، إلى اتخاذ كافة التدابير العملية الكفيلة بمساعدة هذه الفئة من الطلبة على الولوج بشكل أولوي إلى مختلف الخدمات التعليمية والاجتماعية.

كما دعت الجامعة هذه المؤسسات إلى إبداء مرونة مع الآجال المحددة لتسجيل الطلبة لا سيما المنحدرين من المناطق المتضررة من آثار الزلزال، مع تقديم تسهيلات في ما يتعلق بالمساطر والوثائق الإدارية المطلوبة من أجل تسجيلهم.

وكانت جامعة ابن زهر أرجأت إجراء مباريات الالتحاق بمختلف الأسلاك الدراسية المبرمجة ما بين 11 و16 شتنبر الجاري إلى الأسبوع المقبل، قصد تمكين الطلبة المعنيين من المشاركة فيها. وبالموازاة مع ذلك، ستنظم حملات للتبرع بالدم داخل المؤسسات الجامعية لتعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية.

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