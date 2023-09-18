أوكرانيا.. الحكومة تقيل نواب وزير الدفاع

2023-09-18 / 18:26
0
هبة بريس _ وكالات

قالت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، إنها قررت إقالة ستة نواب لوزير الدفاع بينهم، هانا ماليار، التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المعارك خلال الحرب مع روسيا.

ولم تذكر الحكومة سبب الإقالة. وكانت أوكرانيا قد عينت، رستم عمروف، وزيرا جديدا للدفاع في وقت سابق من الشهر الحالي، خلفا لأولكسي ريزنيكوف، الذي تمت إقالته.

وتم الإعلان عن الإقالة في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلنسكي للأمة، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر.

وجاء القرار، بعد ساعات من إعلان ريزنيكوف، أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف مع شنها مزيدا من الهجمات بهذه الطائرات على أراض روسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هزة أرضية تضرب جنوب العاصمة الجزائر

هزة أرضية تضرب جنوب العاصمة الجزائر

2023-09-18 / 17:06
Photo of وزير الصحة الليبي: البحر ما زال مليئا بالجث.امين بعد الإعصار

وزير الصحة الليبي: البحر ما زال مليئا بالجث.امين بعد…

2023-09-18 / 10:56
Photo of الجزائر.. توقيف مشتبه بإضرامهما النار في غابات بجاية

الجزائر.. توقيف مشتبه بإضرامهما النار في غابات بجاية

2023-09-18 / 10:05
Photo of زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط إيطاليا

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط إيطاليا

2023-09-18 / 09:21
Photo of ماذا يحدث ..؟ وزير خارجية الكونغو برازافيل ينفي شائعات الانقلاب

ماذا يحدث ..؟ وزير خارجية الكونغو برازافيل ينفي شائعات…

2023-09-17 / 20:24
Photo of “لسنا وحدنا في هذا الكون “..كائنات غير بشرية تثير الجدل ببرلمان المكسيك

“لسنا وحدنا في هذا الكون “..كائنات غير بشرية تثير…

2023-09-17 / 19:11
Photo of تحطم مروحية إطفاء بتركيا والبحث جاري عن طاقمها

تحطم مروحية إطفاء بتركيا والبحث جاري عن طاقمها

2023-09-17 / 18:57
Photo of اسبانيا ..العثور على مغربية مقــ..ـتــولة ببئر ضواحي مورسيا

اسبانيا ..العثور على مغربية مقــ..ـتــولة ببئر ضواحي مورسيا

2023-09-17 / 18:15
Photo of مالي وبوركينا فاسو والنيجر توقع تحالفا للدفاع المشترك

مالي وبوركينا فاسو والنيجر توقع تحالفا للدفاع المشترك

2023-09-17 / 15:40
Photo of فون دير لايين تدعو الدول الأوروبية لاستضافة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا

فون دير لايين تدعو الدول الأوروبية لاستضافة مهاجرين وصلوا…

2023-09-17 / 14:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق