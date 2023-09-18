زلزال الحوز.. رئيسة الجمعية الوطنية بتنزانيا تثمن مجهودات السلطات

هبة بريس

أكدت رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا توليا أكسون، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب وتنزانيا مدعوان لإضفاء دينامية جديدة على تعاونهما في المجال البرلماني من خلال تعزيز آليات الحوار والتشاور وجعله في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت السيدة توليا أكسون، خلال مباحثات أجرتها مع رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا، التي تقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني هام، اعتبرت أن زيارتها مكنتها من الوقوف على مستوى التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، معربة عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة المغربية خاصة في مجال البنية التحية.

وتابع المصدر ، أن السيدة توليا أكسون استعرضت، خلال اللقاء، فرص التعاون والشراكة المتاحة للجانبين في عدة مجالات، خاصة في المجال الفلاحي، مذكرة بالدعم المغربي المتواصل لجهود الحكومة التنزانية من أجل تطوير القطاع الزراعي ورفع تحدي الأمن الغذائي الذي تواجهه مجموعة من دول القارة.

من جهة أخرى، أعربت المسؤولة التنزانية عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة وخلف عددا من الضحايا، مثمنة المجهودات التي تبذلها السلطات المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس لمساعدة المتضررين، ومؤكدة وقوف بلادها مع المغرب في هذه اللحظات العصيبة.

وأبرز السيد ميارة، من جانبه، أهمية العلاقات بين المغرب وتنزانيا، والتي شهدت منعطفا كبيرا منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة إلى تنزانيا سنة 2016، داعيا بالمناسبة إلى العمل من أجل تفعيل وتنزيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

وبحسب البلاغ، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في القارة الأفريقية ، حيث عبرا عن انشغالهما بالتحديات الكبيرة التي تواجه الدول الإفريقية في ظل تفاقم الأزمات الدولية التي من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن على المستوى الدولي والقاري.

وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل كذلك فرصة لاستعراض موقع المؤسسة البرلمانية في المشهد المؤسساتي بالبلدين والأدوار الهامة التي يمكن أن تؤديها في رعاية العلاقات الثنائية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية وتقوية العلاقات مع البرلمانات الإقليمية والقارية.

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