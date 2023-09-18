شاب يهدد بإحراق نفسه داخل وكالة للقروض بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

هدد شاب في عقده الثالث صباح اليوم الإثنين، على بإضرام النار في جسده، داخل وكالة للقروض على مستوى شارع يوسف بن تاشفين بطنجة.

الواقعة استنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت الى عين المكان، حيث تبين أن المعني بالأمر احتج على مسؤولي الوكالة بسبب الزيادة في أقساط القرض، قبل أن يدخل في نوبة هستيرية حاول على إثرها إضرام النار في جسده بواسطة مادة مشتعلة.

وقد تم فتح تحقيق في الواقعة للكشف عن ظروفها وملابساتها في وقت تم فيه نقل المعني بالامر الى مستشفى محمد الخامس حيث يخضع للمراقبة الطبية .

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