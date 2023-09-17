م..قتل 14 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في البرازيل

2023-09-17 / 09:21
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هبة بريس _ وكالات

قتل مالا يقل عن 14 شخصا إثر تحطم طائرة صغيرة يوم السبت في بارسيلوس، مدينة داخلية في ولاية الأمازون شمالي البرازيل.

وقال حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما في مؤتمر صحافي إن جميع من كانوا على متن الطائرة هم سائحون كانوا في رحلة صيد أسماك، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جميع السائحين من البرازيليين.

ووفقا للتقارير فقد واجه الطيار صعوبة في العثور على مدرج للهبوط في بارسيلوس، وقال عمدة المدينة إدسون مينديز، إن فرق الدفاع المدني عثرت على 14 جثة، من بينها 12 راكبا علاوة على الطيار ومساعده.

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