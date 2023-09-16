ورزازات.. قافلة طبية لفائدة المتضررين من الزلزال بجماعة خزامة

هبة بريس

نظمت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم ورزازات، أمس الجمعة بالجماعة الترابية خزامة، قافلة طبية متعددة التخصصات، استهدفت المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 8 شتنبر الجاري.

ويأتي تنظيم هذه القافلة الطبية، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعبئة كافة الوسائل اللوجيستية والموارد البشرية الضرورية للاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة من الزلزال .

وشارك في هذه القافلة الطبية، المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة تافيلالت، أزيد من 90 من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، فضلا عن أطباء متخصصين من القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بالجانب اللوجستي ، تم تسخير خمس وحدات طبية متنقلة تضم بالخصوص مختبرا للبيولوجيا الطبية والأشعة وصيدلية.

وقالت بديعة عبدلاوي المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بورزازات، إن القافلة قدمت 1498 استشارة طبية لفائدة نحو 866 من ساكنة جماعة خزامة لاسيما المتضررون من الزلزال.

وأضافت السيدة عبدلاوي ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن هذه الاستشارات الطبية شملت طب النساء والتوليد وأمراض العيون والقلب والشرايين والأسنان والأمراض الصدرية والجهاز الهضمي والطب النفسي وطب الأعصاب، والصحة البيئية.

كما تم خلال هذه القافلة الطبية، توزيع كميات مهمة من الأدوية على المستفيدين، بالإضافة إلى تمكينهم من المساعدة النفسية ، خاصة الأشخاص المتضررون من الزلزال.

يشار إلى أن جماعة خزامة، التي تضم 12 دوارا ويبلغ عدد ساكنتها 12676 نسمة، هي واحدة من الجماعات الأربع التي تضررت من الزلزال في إقليم ورزازات.

وستتواصل هذه القافلة الطبية في الأيام المقبلة بجماعات إيمي نولاون وتيديلي وتلوات.

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