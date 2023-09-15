الآلاف يتظاهرون في بروكسل في ذكرى وفاة مهسا أميني

هبة بريس _ وكالات

نظم مهاجرون إيرانيون مسيرة في بروكسل اليوم الجمعة عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية أثارت وفاتها عن 22 عاما أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا.

ورفع آلاف المتظاهرين صورا لأميني وآخرين ممن قتلوا في الاحتجاجات وطالبوا بإسقاط الحكومة الدينية في إيران وإقامة جمهورية ديمقراطية.

وقال منظمو المسيرة إنهم يطالبون أيضا بمحاسبة الحكام الدينيين في إيران عن الانتهاكات.

واعتُقلت أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات تحولت إلى أبرز مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 500 شخص بينهم 71 قاصرا قتلوا وأصيب المئات واعتقل الآلاف في اضطرابات تمكنت قوات الأمن من السيطرة عليها بالقوة في النهاية.

واتهمت حكومة طهران الولايات المتحدة وإسرائيل وعملاءهما في الداخل بإثارة الاضطرابات لزعزعة استقرار إيران

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