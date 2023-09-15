“شركة افريقيا” تساهم ب60 مليار سنتيم في الصندوق الخاص بالزلزال

2023-09-15 / 19:06
4
هبة بريس _ الرباط

فادت مجموعة أكوا كروب، أنها تساهم من خلال شركتي “أفريقيا “و”أفريقيا غاز”، رفقة باقي الشركات التابعة للمجموعة، وذلك عبر تخصيص قيمة مالية تقدر بـ 600 مليون درهم درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.

‏وفي تصريح صحافي، لسعيد البغدادي المدير العام لشركة أفريقيا، اعتبر أن هذه المساهمة المالية تندرج في إطار الزخم التضامني مع الساكنة في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن شركتي “أفريقيا” العاملة في مجال توزيع المحروقات، ‏و”أفريقيا غاز” المختصة في قطاع توزيع الغاز، منذ الساعات الأولى التي تلت الكارثة الطبيعية، كانت لهما المبادرة في تقديم المساعدة ‏‏ودعم ضحايا ‏الزلزال من خلال جملة من الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت في اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، مساء الأحد الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز ..المكتب الشريف للفوسفاط يساهم بمليار درهم

زلزال الحوز ..المكتب الشريف للفوسفاط يساهم بمليار درهم

2023-09-15 / 20:48
Photo of زلزال الحوز.. المحافظة العقارية تُساهم بمبلغ مليار درهم

زلزال الحوز.. المحافظة العقارية تُساهم بمبلغ مليار درهم

2023-09-15 / 12:46
Photo of البنك الدولي يعمل مع سلطات المغرب وليبيا بشأن كارثتي “الزلزال” و”الإعصار”

البنك الدولي يعمل مع سلطات المغرب وليبيا بشأن كارثتي…

2023-09-14 / 16:10
Photo of صندوق الدعم.. بنك المغرب يضع أرقاما هاتفية مجانية

صندوق الدعم.. بنك المغرب يضع أرقاما هاتفية مجانية

2023-09-14 / 13:33
Photo of “سنطرال دانون” تتبرع بمليون وحدة من منتوجات الحليب للمتضررين من الزلزال

“سنطرال دانون” تتبرع بمليون وحدة من منتوجات الحليب للمتضررين…

2023-09-13 / 16:04
Photo of “لوسيور كريسطال” تخصص 5 ملايين درهم لمساعدة ضحايا زلزال الحوز

“لوسيور كريسطال” تخصص 5 ملايين درهم لمساعدة ضحايا زلزال الحوز

2023-09-12 / 11:44
Photo of صندوق النقد الدولي: نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد الزلزال

صندوق النقد الدولي: نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد…

2023-09-11 / 10:10
Photo of خبير في قضايا المناخ.. مشاريع الهيدروجين الأخضر “خطوة نحو المستقبل”

خبير في قضايا المناخ.. مشاريع الهيدروجين الأخضر “خطوة نحو…

2023-09-08 / 19:09
Photo of خبير اقتصادي … مصالح المغرب ستتأثر بالتوترات في النيجر والغابون.

خبير اقتصادي … مصالح المغرب ستتأثر بالتوترات في النيجر…

2023-09-08 / 18:16
Photo of وزارة الفلاحة: الموسم الفلاحي الحالي تميز باستمرار دينامية التصدير

وزارة الفلاحة: الموسم الفلاحي الحالي تميز باستمرار دينامية التصدير

2023-09-08 / 17:09

‫4 تعليقات

  2. نقطة في بحر مما سرقه أخنوش من جيوب المغاربة بالرفع من ثمن المحروقات.
    نطلب من الله أن يتولاه في هذه الدار قبل الآخرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق