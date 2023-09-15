“شركة افريقيا” تساهم ب60 مليار سنتيم في الصندوق الخاص بالزلزال

هبة بريس _ الرباط

فادت مجموعة أكوا كروب، أنها تساهم من خلال شركتي “أفريقيا “و”أفريقيا غاز”، رفقة باقي الشركات التابعة للمجموعة، وذلك عبر تخصيص قيمة مالية تقدر بـ 600 مليون درهم درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.

‏وفي تصريح صحافي، لسعيد البغدادي المدير العام لشركة أفريقيا، اعتبر أن هذه المساهمة المالية تندرج في إطار الزخم التضامني مع الساكنة في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن شركتي “أفريقيا” العاملة في مجال توزيع المحروقات، ‏و”أفريقيا غاز” المختصة في قطاع توزيع الغاز، منذ الساعات الأولى التي تلت الكارثة الطبيعية، كانت لهما المبادرة في تقديم المساعدة ‏‏ودعم ضحايا ‏الزلزال من خلال جملة من الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت في اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، مساء الأحد الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة

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