زلزال الحوز.. المحافظة العقارية تتبرع بمبلغ مليار درهم

هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن مساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق في المغرب.

وجاء في بلاغ للوكالة، أنه ” بناء على التعليمات السامية من الملك محمد السادس لإنشاء صندوق خاص بتدبير مخلفات الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، تُساهم الوكالة الوطنية للمحافظـة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمبلغ مليار درهم، دعما للجهد التضامني الوطني.”

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