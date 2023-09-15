أعضاء و موظفو المحكمة الدستورية يتبرعون براتب شهر لصندوق ضحايا الزلزال

2023-09-15 / 11:42
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل تبرعات مختلف أطياف و شرائح المجتمع المغربي في الحساب الخاص الذي أمر عاهل البلاد بإحداثه لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.

و من بين المتبرعين نجد أعضاء و موظفي المحكمة الدستورية، الذين قرروا التبرع براتب شهر كامل لفائدة الصندوق المخصصة لضحايا الزلزال.

و أكدت المحكمة الدستورية في بلاغ لمكتبها بأن هاته المبادرة تأتي إعمالا للتوجيهات الملكية وعملا بأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

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