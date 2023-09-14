البنك الدولي يعمل مع سلطات المغرب وليبيا بشأن كارثتي “الزلزال” و”الإعصار”

هبة بريس

قال هامبرتو لوبيز، المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا، اليوم الخميس، إن البنك يعمل مع السلطات في المغرب وليبيا لتحضير التمويل اللازم لمواجهة الكارثتين اللتين حلتا بالبلدين مؤخرًا.

وأضاف في مقابلة بأنقرة “يعمل البنك مع السلطات بشأن الاستجابة للزلزال. لكن كيفية الاستجابة تعتمد كذلك على طلب السلطات”.

وأردف قائلًا: “ولا أعرف أين تُجرى المحادثات مع المغرب وليبيا في الوقت الراهن، أعرف أن الفِرق تعمل”.

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