البنك الدولي يعمل مع سلطات المغرب وليبيا بشأن كارثتي “الزلزال” و”الإعصار”

2023-09-14 / 16:10
0
هبة بريس

قال هامبرتو لوبيز، المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا، اليوم الخميس، إن البنك يعمل مع السلطات في المغرب وليبيا لتحضير التمويل اللازم لمواجهة الكارثتين اللتين حلتا بالبلدين مؤخرًا.

وأضاف في مقابلة بأنقرة “يعمل البنك مع السلطات بشأن الاستجابة للزلزال. لكن كيفية الاستجابة تعتمد كذلك على طلب السلطات”.

وأردف قائلًا: “ولا أعرف أين تُجرى المحادثات مع المغرب وليبيا في الوقت الراهن، أعرف أن الفِرق تعمل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صندوق الدعم.. بنك المغرب يضع أرقاما هاتفية مجانية

صندوق الدعم.. بنك المغرب يضع أرقاما هاتفية مجانية

2023-09-14 / 13:33
Photo of “سنطرال دانون” تتبرع بمليون وحدة من منتوجات الحليب للمتضررين من الزلزال

“سنطرال دانون” تتبرع بمليون وحدة من منتوجات الحليب للمتضررين…

2023-09-13 / 16:04
Photo of “لوسيور كريسطال” تخصص 5 ملايين درهم لمساعدة ضحايا زلزال الحوز

“لوسيور كريسطال” تخصص 5 ملايين درهم لمساعدة ضحايا زلزال الحوز

2023-09-12 / 11:44
Photo of صندوق النقد الدولي: نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد الزلزال

صندوق النقد الدولي: نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد…

2023-09-11 / 10:10
Photo of خبير في قضايا المناخ.. مشاريع الهيدروجين الأخضر “خطوة نحو المستقبل”

خبير في قضايا المناخ.. مشاريع الهيدروجين الأخضر “خطوة نحو…

2023-09-08 / 19:09
Photo of خبير اقتصادي … مصالح المغرب ستتأثر بالتوترات في النيجر والغابون.

خبير اقتصادي … مصالح المغرب ستتأثر بالتوترات في النيجر…

2023-09-08 / 18:16
Photo of وزارة الفلاحة: الموسم الفلاحي الحالي تميز باستمرار دينامية التصدير

وزارة الفلاحة: الموسم الفلاحي الحالي تميز باستمرار دينامية التصدير

2023-09-08 / 17:09
Photo of الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية…المغرب في المركز الخامس

الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية…المغرب في المركز الخامس

2023-09-07 / 21:37
Photo of اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد .. أخنوش يترأس اجتماع لجنة القيادة

اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد .. أخنوش يترأس اجتماع…

2023-09-07 / 18:30
Photo of حتى متم غشت.. مبيعات الإسمنت تفوق 8 ملايين طن 

حتى متم غشت.. مبيعات الإسمنت تفوق 8 ملايين طن 

2023-09-07 / 12:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق