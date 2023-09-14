وزارة التجهيز والماء تنفي تضرر سدود بإقليم الحوز جراء الزلزال

هبة بريس

نفت وزارة التجهيز والماء تضرر بعض السدود بإقليم الحوز جراء الزلزال الذي شهدته عدة مناطق بالمملكة، يوم الجمعة الماضي، لا سيما سدود لالا تاكركوست، ويعقوب المنصور، وأبو العباس السبتي، مؤكدة أن السدود المذكورة توجد في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل عادي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه “على إثر تداول بعض الأخبار، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول تضرر بعض السدود بإقليم الحوز من الزلزال الذي شهدته بلادنا يوم 8 شتنبر 2023، لا سيما سد لالا تاكركوست، وسد يعقوب المنصور، وسد ابو العباس السبتي، تنهي وزارة التجهيز والماء إلى علم جميع المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار غير صحيحة، وتؤكد أن السدود المذكورة توجد في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل عادي”.

كما أبرزت وزارة التجهيز والماء أنها قامت، ابتداء من ليلة 8 شتنبر 2023، بمراقبة جميع سدود المملكة، سواء التي توجد في طور الاستغلال أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، حيث تبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها أي ضرر نتيجة الزلزال.

وشددت على أنه تتم مواصلة تتبع حالة جميع سدود المملكة بصفة مستمرة من طرف خلية التتبع على المستوى المركزي بالمديرية العامة لهندسة المياه، وكذا عبر فرق تقنية تابعة لوكالات الأحواض المائية، مدعمة بخبراء من مكاتب الدراسات، مؤكدة أنه “إلى حد الآن لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى أي سد عبر التراب الوطني”.

وأهابت وزارة التجهيز والماء بجميع المواطنات والمواطنين تحري الدقة والمصداقية في ما يتم تداوله من أخبار حول تداعيات الزلزال.

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